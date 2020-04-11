В Петербурге от коронавируса вылечились 66 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T15:47:42+03:00

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Оперативный штаб по нераспространению коронавируса в Санкт-Петербурге привел новые данные по количеству пациентов, вылечившихся от болезни. За минувшие сутки их оказалось семеро, а общее число благополучных исходов перевалило за шесть десятков.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 488 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 66 человек, умерли четверо пациентов, - сообщает Оперштаб.

При этом число смертей осталось прежним, а прирост заболевших на утро 11 апреля составил 11 человек. Также за минувшие тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали 7554 петербуржца.

По состоянию на субботу на режиме самоизоляции находятся 5612 человек. Из них 2436 – контактные. В обсерваторе на базе пансионата пребывают «Заря» 48 человек, а, 3128 - на домашнем карантине. В это число входят и 139 человек, прилетевшие вывозными рейсами из Таиланда и с Кипра.

В Ленинградской области число заболевших – 134 пациента (+5 за сутки), вылечившихся по-прежнему трое.

ИСТОЧНИК KP.RU