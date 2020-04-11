Из горевшей многоэтажки на Тореза пожарные спасли 20 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T16:03:45+03:00

С пожара в Выборгском районе спасли 20 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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На срочный вызов, а других у пожарных и не бывает, днем 11 апреля выехали дежурные бригады МЧС Выборгского района Петербурга. Причиной стал пожар, возникший в многоэтажном жилом доме на проспекте Мориса Тореза.

- В 14:08 в дежурную часть противопожарной службы поступил звонок о возгорании по адресу: проспект Мориса Тореза, 112 корпус 1.На восьмом этаже 9-этажного жилого дома горела комната в 4-комнатной квартире, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На вызов моментально примчались несколько пожарных бригад, которые эвакуировали из горящего здания с двух верхних этажей парадной 20 человек. Спасли и саму хозяйку квартиры, в которой вспыхнуло пламя. Пострадавшую женщину госпитализировали с отравлением угарным газом в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В 14:44 пожар был потушен. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU