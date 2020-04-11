В Петербурге отменили автобусы в Крематорий

11 Апр 2020 2020-04-11T16:17:43+03:00

Автобус в Крематорий не будет ходить до 30 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также из-за запрета на посещение не ходят маршруты и на крупные городские кладбища

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Вслед за введенным запретом на посещение кладбищ Санкт-Петербурга, предприятие «Организатор перевозок» объявило об отмене пассажирского автобусного маршрута, который возил горожан в Крематорий.

- Движение автобусов № 138 (к Крематорию) приостанавливается с 11 до 30 апреля, - сообщает пресс-служба предприятия.

Это сделано для исполнения постановления губернатора Санкт-Петербурга, запретившего посещение кладбищ перед пасхальной неделей. Таким образом власти города хотят избежать возможных очагов заражения коронавирусом, когда верующие массово пойдут навестить могилы близких в Вербное воскресенье и Пасху.

В «Организаторе перевозок» напоминают, что еще раньше было остановлено движение автобусов по маршрутам №№ 90, 195 (к Южному кладбищу); № 398 (к Северному кладбищу); № 347 (к Иликовскому кладбищу).

Напомним, что до 30 апреля вход на кладбище разрешен только для оформления похорон и участии в самом траурном процессе погребения.

Аналогичная мера действует в некоторых районах Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU