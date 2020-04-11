«Русское чудо»: советская прививка может спасти россиян от коронавруса

11 Апр 2020 2020-04-11T17:27:06+03:00

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Обычная прививка БЦЖ – та, которую всем в детстве делают в плечо и от которой остается след на всю жизнь, эту самую жизнь может и спасти. И хоть эффект пока не доказан, именно в России зафиксирован один из самых низких уровней смертности среди крупных стран. Гораздо ниже, чем в Германии, где относительно малое (на фоне Италии, Испании или США) число смертей назвали «немецким чудом».

- Все говорят о «чуде» в Германии и молчат про Русское: а ведь там 2800 умерших на 82 млн населения, при том, что у нас 106 человек на 145 млн. Может и правда все дело в вакцинации БЦЖ? – задается вопросом на kp.ru врач Александр Мясников. -Ведь в той же Германии низкие цифры отчасти от большого количества «восточных» немцев из бывшей ГДР, где БЦЖ была так же обязательна.

И хоть пока все это – лишь предположения, никто не спорит, что выживают пациенты с сильным иммунитетом и здоровьем. А именно это делает БЦЖ – привычная прививка от туберкулеза, просто защищает общее здоровье человека.

Другой фактор хорошей для России статистики – система здравоохранения, в которой упор делается на стационары, то бишь больницы. Их много и они достаточно хорошо оснащены. У нас оказалось больше аппаратов ИВЛ, необходимых при коронавирусе, чем во многих европейских странах. И хоть расслабляться не стоит, есть шанс, что Россия выйдет из пандемии COVID-19 с наименьшими потерями жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU