МЧС предупреждает об усилении ветра, снеге и гололедице в воскресенье

11 Апр 2020 2020-04-11T19:24:02+03:00

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Снег, гололед и сильный ветер – вот что ждет в воскресенье жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И хотя смотря в безоблачное синее небо, стоящее над городом в субботу в это не верится, лишний раз из дома все равно выходить не стоит. Тем более, что о разгуле стихии предупреждает МЧС.

- 12 апреля в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с, - сообщает пресс-служба городского управления экстренного ведомства.

Петербуржцам советуют плотно закрывать окна и двери, убрать вещи с балконов и с дворов частных домов. Также спасатели напоминают, что не стоит находиться на улице в такой период, а уж если вышли по необходимости, то избегайте шатких конструкций, деревьев и не ходите вдоль домов, откуда может что-нибудь сдуть.

С аналогичным предупреждением выступило и областное управление МЧС. Но местные специалисты еще предостерегают водителей о гололеде и снеге, который ухудшит дорожную обстановку.

В общем: оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU