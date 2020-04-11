Глава петербургского ЗакСа лично принимал звонки о помощи по «горячей линии»

11 Апр 2020 2020-04-11T19:42:20+03:00

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Председатель городского парламента на один день стал волонтером и лично принимал звонки от петербуржцев с просьбами о помощи. Оператором «горячей линии» Вячеслав Макаров работал в нынешнюю субботу.

- Все обращения граждан взяты на мой личный контроль, каждому будет оказана адресная помощь. Наша общая задача - относиться к людям с милосердием, заботой, уважением. Это всегда было главной чертой ленинградского характера. Конечно, больше всего сейчас в поддержке нуждаются люди старшего поколения, которым мы уделяем особое внимание и оказываем необходимую помощь, - отметил спикер Законодательного собрания.

Сам волонтерский центр развернут на базе общественной приемной главы «Единой России» Дмитрия Медведева. Все горожане, кому нужна помощь, могут обратиться за ней по телефонам: 8 (812) 571-97-38 и 8-931-350-08-20 или написав письмо по электронной почте: op@spb.er.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU