В Петербурге ждут вывозной рейс из Бангкока, на котором должны прилететь 109 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T20:01:58+03:00

Самолет все экстренные службы уже готовы встречать в Пулково

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Очередной вывозной рейс готовятся встретить в петербургском аэропорту Пулково. На нем из столицы Таиланда Бангкока в Северную столицу должны вернуться 109 граждан России. Самолет вылетел из тайского аэропорта с 3-часовой задержкой и должен быть в Пулково около 22:00.

- Это уже четвертый подобный рейс. Схема действий отработана. После приземления в салоне пассажиров осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Далее сотрудники полиции по выделенному коридору провожают прибывших к медработникам. У путешественников берут анализы, заполняют необходимые документы, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Багаж туристов отправится на дезинфекцию и лишь после этого будет возвращен владельцам.

Кроме этого, каждому из прилетевших будет выдано предписание санитарного врача о необходимости соблюдать 14-дневный карантин. При отсутствии симптомов болезни жители Петербурга и Ленобласти смогут провести самоизоляцию дома, а иногородних пассажиров ждет обсерватор на базе пансионата «Заря» в Репино.

Именно туда оправилась часть прилетевших со вчерашних двух рейсов с Пхукета и Ларнаки.

ИСТОЧНИК KP.RU