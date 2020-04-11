На троечку: индекс самоизоляции в Петербурге едва дотянул до 3,3 баллов

11 Апр 2020 2020-04-11T20:53:47+03:00

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Петербуржцы который день не попадают в число сознательных и дисциплинированных жителей крупных городов России. Несмотря на объявленный режим самоизоляции, днем в субботу ее уровень не превышал 3,3 балла по оценке Яндекс. Карт.

Начав с 3,7 баллов в 11 утра, что неплохой, но не образцовый показатель, к середине дня индекс «сполз» к троечке. Это означало, что на улицах Северной столицы достаточно много людей. И хоть это вдвое меньше, чем до карантина, но все равно означает, что многие легкомысленно относятся к рекомендациям властей.

Не сильно лучше была ситуация и в Ленинградской области, где в Мурино, Кудрово и Сосновом Бору в рейд даже вышли специальные патрули. Штрафов сегодня они не выписывали, но эта поблажка – в последний раз.

К семи вечера индекс самоизоляции поднялся в Петербурге до 3,6, что означает: большая часть людей дома. Но в Краснодаре (4.0) или Нижнем Новгороде (3,9) все равно выше. Северная столица обгоняет разве что Москву (3,5), но именно недисциплинированность москвичей стала причиной, по которой с понедельника там вводится пропускной режим. Такого в городе на Неве хотелось бы избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU