Прогноз погоды на 12 апреля в Санкт-Петербурге: на город надвигаются мокрый снег и порывистый ветер
Кажется, даже природа делает все возможное, чтобы петербуржцы как можно дольше оставались в режиме самоизоляции и не выходили на улицу без острой необходимости. Так, в это воскресенье, 12 апреля, Санкт-Петербурге ждет очередное, пусть и довольно краткое, возвращение зимы. По прогнозам специалистов Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Северную столицу надвигаются мокрый снег и порывистый ветер.
- Днем ожидается переменная облачность, - констатируют синоптики. – Температура воздуха составит ближе к обеду +5 - +7 градусов. Во второй половине дня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.
Такая погода – с периодическими снегопадами, ветром с порывами до 12 метров в секунду и гололедицей на дорогах - будет с нами как минимум до вторника, 14 апреля. С другой стороны, это и к лучшему – меньше будет соблазнов покидать квартиру в разгар эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU