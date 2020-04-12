2020-04-12T09:30:13+03:00
Происшествия

«Судя по геолокации, вы нарушаете карантин»: мошенники изобрели способ выманивать деньги у тех, кто не соблюдает самоизоляцию

Действуют злоумышленники классическим способом - через СМС-рассылку
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ни к полиции, ни к ФСИН таинственные мошенники не имеют никакого отношения. Так что не ведитесь на мнимые штрафы.Ни к полиции, ни к ФСИН таинственные мошенники не имеют никакого отношения. Так что не ведитесь на мнимые штрафы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Северной столице неизвестные (пока!) злоумышленники, судя по всему, быстрее всех адаптировались к изменившимся из-за коронавируса условиям жизни. Они изобрели новый способ выманивать деньги у доверчивых граждан – раскручивать их на «штрафы» за нарушение самоизоляции. Об одном таком случае вчера, 11 апреля, рассказали участники группы Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

- Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина, - говорится в СМС-сообщении, фотографией которого поделился один из пользователей. – Согласно статьи 20.6.1 КоАП Рф, вам необходимо оплатить штраф в размере 4 000 рублей.

Далее – все по канону: телефонный номер одного из известных сотовых операторов, ссылка на некое «официальное» постановление ФСИН, а в конце – угроза возбуждения уголовного дела. Пользователи, впрочем, быстро раскусили уловку: официальный орган не будет просить перевести деньги на чей-то личный номер. Да и не штрафуют в Санкт-Петербурге вот так «дистанционно» - по крайней мере пока. Так что будьте внимательнее и соблюдайте все же карантин – на всякий случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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