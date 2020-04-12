2020-04-12T10:00:03+03:00
Происшествия

Семь автомобилей разом столкнулись в Невском районе Санкт-Петербурга

По одной из версий, причиной могла стать скользкая дорога [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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ДТП на Октябрьской набережной случилось в ночь с 11 на 12 апреля.ДТП на Октябрьской набережной случилось в ночь с 11 на 12 апреля.Фото: СОЦСЕТИ
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Крупное ДТП произошло сегодня, 12 апреля, в Невском районе Северной столицы. Как сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, на пересечении Зольной улицы и Октябрьской набережной собрался «паровозик» сразу из семи легковушек.

- Только что проезжал там, жуть что творится, - рассказывает один из свидетелей инцидента. – Что именно случилось, не знаю, но похоже, что такси вылетело на встречную полосу, а там уже пошло одно столкновение за другим.

Конкретные причины ДТП пока не установлены – по предположениям участников обсуждения, на трагический исход чьей-то поездки могла повлиять высокая влажность и скользкая дорога. Высказывались, впрочем, и более злые предположения - например, что это просто такой способ собраться с друзьями, формально не нарушая карантин. Не сообщается также о количестве пострадавших, их судьбе и состоянии. В деталях инцидента сейчас разбираются правоохранительные органы.

Семь автомобилей столкнулись в Невском районе Санкт-Петербурга.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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