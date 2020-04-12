Еще пять человек заболели коронавирусом в Ленинградской области

12 Апр 2020 2020-04-12T10:34:35+03:00

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В соседнем с Санкт-Петербургом регионе продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 12 апреля количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось на пять человек. Об этом «Комсомолке» рассказали в местном управлении Роспотребнадзора.

- Новые случаи заболевания диагностированы в трех районах – Всеволожском, Выборгском и Гатчинском, - уточнили в ведомстве. – Они были выявлены в городе Мурино, деревнях Старая, Вартемяги, Войсковицы и поселке Советский.

Таким образом общее количество зараженных COVID-19 в Ленобласти составило 139 человек. При этом в регионе до сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти, а три человека уже успели благополучно поправиться.

Напомним: ранее сообщалось, что в городах Ленинградской области, где был обнаружен коронавиус, введут режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU