«От взятия крови до результата – 10 минут»: пилотная партия экспресс-тестов на коронавирус поступила в Ленобласть
В Ленинградской области коронавирусную инфекцию COVID-19 в самое ближайшее время начнут диагностировать по-новому. В регион поступила первая, «пилотная» партия экспресс-тестов - 5 000 штук - которые способны выявлять заболевание буквально за десять минут вместо нескольких суток. Об этом сегодня, 12 апреля, «Комсомолке» сообщили в местной администрации.
- В первую очередь, новые тесты будем использовать для пациентов, поступающих с так называемой внебольничной пневмонией, когда требуется оперативное решение о маршрутизации больного - в инфекционный госпиталь или в обычную больницу, - объяснил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. - И потом - обязательно будем контролировать результат обычным тестом.
По словам Вылегжанина, новые тесты еще только предстоит проверить в «полевых» условиях. Если они докажут свою эффективность, на них переведут все лаборатории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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