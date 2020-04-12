2020-04-12T11:44:45+03:00
Общество

«Это фейк»: в комитете по здравоохраненю рассказали о «нехватке» аппаратов ИВЛ в Санкт-Петербурге

По словам председателя комитета, в стационарах на данный момент свободны 400 аппаратов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Для паициентов с коронавирусом в городе подготовлено почти 4 000 коек.Для паициентов с коронавирусом в городе подготовлено почти 4 000 коек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что город испытывает проблемы с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких и коек для лечения больных с новым коронавирусом. С таким сообщением сегодня, 12 апреля, выступил председатель комитета Дмитрий Лисовец.

- В городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов, - отметил Лисовец. – Так что мы не ощущаем никакого дефицита.

Также в ведомстве уточнили, что на данный момент в городе подготовлено 3 865 больничных коек для пациентов с COVID-19. Из них почти 1 800 имеют кислородную подводу.

Напомним: на 12 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество с начала эпидемии составило 557. Кроме того, пять новых случаев было зарегистрировано в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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