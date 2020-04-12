«Это фейк»: в комитете по здравоохраненю рассказали о «нехватке» аппаратов ИВЛ в Санкт-Петербурге
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергли информацию о том, что город испытывает проблемы с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких и коек для лечения больных с новым коронавирусом. С таким сообщением сегодня, 12 апреля, выступил председатель комитета Дмитрий Лисовец.
- В городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов, - отметил Лисовец. – Так что мы не ощущаем никакого дефицита.
Также в ведомстве уточнили, что на данный момент в городе подготовлено 3 865 больничных коек для пациентов с COVID-19. Из них почти 1 800 имеют кислородную подводу.
Напомним: на 12 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 69 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество с начала эпидемии составило 557. Кроме того, пять новых случаев было зарегистрировано в Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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