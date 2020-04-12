2020-04-12T12:13:42+03:00
Общество

5 589 человек за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Уровень заболеваемости в Северной столице продолжает расти
Сергей ВОЛЧКОВ
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Анализ на коронавирус делается просто - врач берет у пациента мазки из носа и зева.Анализ на коронавирус делается просто - врач берет у пациента мазки из носа и зева.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Северная столица продолжает оставаться в тройке лидеров по уровню заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. По данным оперативного штаба, на 12 апреля количество инфицированных в Санкт-Петербурге увеличилось на 69 человек, а общее число случаев составило 557. При этом в городе продолжаются обследования граждан на наличие «завозной» или же «контактной» инфекции.

- Всего за сутки в Санкт-Петербурге было обследовано 5 589 человек, - отмечают в городском оперативном штабе. - На карантине в настоящее время находится 8039 человек. Из них 39 - в обсерваторе, 5564 - на самоизоляции, 2436 - контактные.

Кроме того, за сутки 86 человек заявили о том, что недавно прибыли в город из-за границы. Все они сейчас помещены на домашний карантин.

- По вопросам коронавируса по телефону 245-32-20 за сутки поступило 793 звонка, - уточнили в штабе. - Всего с начала работы на горячую линию было 9160 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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