«Бил в пах и бедра»: Брат изрезал ножом брата в Ломоносовском районе Ленинградской области

12 Апр 2020 2020-04-12T12:39:40+03:00

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Кровавая драма разыгралась позавчера, 10 апреля, в поселке Жилгородок в Ломоносовском районе Ленинградской области: из-за каких-то внезапно вспыхнувших разногласий 49-летний мужчина исполосовал ножом своего младшего брата. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Как удалось выяснить следствию, около 12:00 мужчины вместе распивали спиртные напитки, - пояснил источник. – В процессе у них возникла ссора, и младший брат нанес старшему несколько колото-резаных ранений в пах, а также левое и правое бедро.

Мужчина был задержан по горячим следам. Выяснилось, что он уже был дважды судим: в 2004 году попался на наркотиках, а в 2016 получил 200 часов обязательных работ за побои. Сейчас на него завели новое дело – на этот раз по статье 105 УК РФ «Убийство». Жестокому брату светит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU