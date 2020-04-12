2020-04-12T13:14:04+03:00
Общество

«На улице почти никого»: Утром воскресенья Санкт-Петербург оказался на 7 месте по уровню самоизоляции горожан

Северная столица обогнала даже Москву, где сейчас больше всего случаев заболевания новым коронавирусом
Сергей ВОЛЧКОВ
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На улицах почти никого. Хотя, возможно, всех гуляющих разогнала ненастная погода.На улицах почти никого. Хотя, возможно, всех гуляющих разогнала ненастная погода.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 12 апреля уровень самоизоляции жителей Санкт-Петербурга составил 4,0 и почти поднялся до идеальной отметки в пять баллов. Об этом свидетельствуют оперативные данные «Яндекса».

- По состоянию на 11:00 на улице почти никого, - отмечается в пояснениях к интерактивной карте. – В обычный день этот показатель равнялся 3,5.

По уровню ответственности жители и гости Северной столицы обогнали даже Москву: там аналогичный показатель на утро воскресенья составил 3,8, что не очень-то сильно отличается от загруженности улиц до эпидемии коронавируса.

Между тем петербуржцам есть, куда стремиться: в шести городах-миллионниках индекс самоизоляции все еще остается более высоким. Это Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Пермь, Воронеж и Нижний Новгород.

Напомним: на 12 апреля количество заболевших новым коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось на 69 человек. Несмотря на это карантин соблюдают далеко не все: некоторые горожане радуются теплой погоде, гуляют на детских площадках и не верят в инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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