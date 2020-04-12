2020-04-12T14:38:37+03:00
Общество

МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти

Непогода продержится в регионе как минимум три следующих дня
Сергей ВОЛЧКОВ
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В МЧС просят граждан быть особенно внимательными и осторожными во время ненастья.В МЧС просят граждан быть особенно внимательными и осторожными во время ненастья.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В последние несколько дней погоду что в Санкт-Петербурге, что в Ленобласти, постоянно лихорадит: почти по-летнему теплые дни сменяются метелями и заморозками и наоборот. В ближайшее время эти «качели» не закончатся: так, по данным местного управления МЧС, 13 апреля в Ленинградскую область снова придет ненастье.

- 13 апреля на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – 14 и 15 апреля на дорогах прогнозируется гололедица.

В связи со всем этим спасатели просят жителей городов, поселков и деревень быть внимательными и осторожными. Особенно это касается водителей, большая часть которых уже успела «переобуться» в летнюю резину. Кроме того, МЧС не рекомендует до 15 апреля без лишней необходимости гулять по лесам и подходить близко к крупными озерам и рекам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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