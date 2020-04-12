МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
В последние несколько дней погоду что в Санкт-Петербурге, что в Ленобласти, постоянно лихорадит: почти по-летнему теплые дни сменяются метелями и заморозками и наоборот. В ближайшее время эти «качели» не закончатся: так, по данным местного управления МЧС, 13 апреля в Ленинградскую область снова придет ненастье.
- 13 апреля на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – 14 и 15 апреля на дорогах прогнозируется гололедица.
В связи со всем этим спасатели просят жителей городов, поселков и деревень быть внимательными и осторожными. Особенно это касается водителей, большая часть которых уже успела «переобуться» в летнюю резину. Кроме того, МЧС не рекомендует до 15 апреля без лишней необходимости гулять по лесам и подходить близко к крупными озерам и рекам.
ИСТОЧНИК KP.RU