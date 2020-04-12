«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом

12 Апр 2020 2020-04-12T15:15:54+03:00

Гало - явление в наших широтах не такое уж и редкое, но всегда красивое. Фото: Ирина Андреева (vk.com/iandreeva)

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, природа преподнесла жителям и гостям Северной столицы настоящий подарок. Утром в небе над городом петербуржцы заметили гало: широкий световой ореол вокруг солнца. Фотографиями редкостной красоты явления очевидцы поделились в социальных сетях.

- Гало в небе! Красота! – написала петербурженка Ирина Андреева, запечатлевшая гало. – Сейчас бы отправиться к звездам и другим планетам!

Сияющий круг образуется из-за ледяных кристаллов в облаках. Фото: Ирина Андреева (vk.com/iandreeva)

На самом деле гало – явление не такое уж и редкое. В большинстве случаев это – отблески солнечного или лунного света на ледяных кристаллах, которые образуются в облаках в верхних слоях тропосферы, на высоте 5-10 километров от поверхности земли. Но несмотря на это каждое появление в небе светового кольца неизменно притягивает взгляды и вызывает бурю восторженных комментариев. В наших широтах особенно часто образуется переливающееся, сверкающее гало, которое в народе называют "алмазной пылью".

ИСТОЧНИК KP.RU