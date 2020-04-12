Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти

12 Апр 2020 2020-04-12T15:47:52+03:00

Откуда у него взялось оружие, да еще и такой мощности - сейчас разбираются сотрудники полиции

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История из разряда «еще чуть-чуть – и была бы трагедия» случилась вчера, 11 апреля, в городе Выборг в Выборгском районе Ленинградской области. Ссора супругов на улице Физкультурной едва не стала взрывной – в прямом смысле слова.

- Сотрудникам полиции поступило заявление о том, что по указанному адресу пьяный мужчина буянит и нападает с оружием, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По приезду опергруппы на место выяснилось, что у мужчины произошел скандал с его женой.

Полицейские задержали дебошира и отобрали у него «оружие», оказавшееся не чем-то там, а настоящей боевой осколочной гранатой РГД-5. В настоящий момент мужчину отпустили под подписку о невыезде и завели на него уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ – «Незаконное приобретение взрывных устройств». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU