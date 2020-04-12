Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам

12 Апр 2020 2020-04-12T16:35:50+03:00

Стоит выглянуть солнышку - и на прогулку тянутся все новые и новые нарушители карантина

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В Ленинградской области вот уже несколько недель действуют особо строгие карантинные меры, введенные для того, чтобы местные жители не распространяли новую коронавирусную инфекцию. В их числе – запрет на посещение лесов. Однако, несмотря на всю серьезность ситуацию, предписаниям властей следуют не все. Об этом «Комсомолке» сегодня, 12 апреля, рассказали в правительстве региона.

- С начала апреля сотрудниками лесничеств выявлено 785 случаев нарушения запрета на посещение лесов, - уточнили в правительстве. – Патрульные регулярно проводят с гуляющими разъяснительные беседы, просят их покинуть территорию и соблюдать впредь режим самоизоляции.

Однако прислушиваются не все и не всегда: как наглядно показывает пример Санкт-Петербурга, стоит только на небе выглянуть солнцу, как люди тут же тянутся на прогулку. Как результат – все новые и новые вспышки заболеваемости.

- Пожалуйста, оставайтесь дома! – призывают граждан в правительстве. – Не подвергайте себя и окружающих опасности заболеть.

ИСТОЧНИК KP.RU