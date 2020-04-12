Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

12 Апр 2020 2020-04-12T17:08:48+03:00

Можно долго спорить о том, что это - удивительная невезучесть или удивительное везение

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Невероятно, но факт: даже в практически пустом городе могут случаться дорожно-транспортный происшествия. Одно из них произошло сегодня, 12 апреля, на пересечении Почтамтской улицы и Почтамтского переулка в Адмиралтейском районе Северной столицы. На инцидент обратили внимание участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На совершенно пустом участке дороги столкнулись Фольксваген и Опель, - рассказал один из свидетелей аварии. – Вероятно, они долго искали друг друга по всему городу и вот наконец нашли.

Другие участники обсуждения были более снисходительны к невезучим водителям: они заметили, в частности, что дорога в момент, когда случилось ДТП, была мокрой. Вероятно, именно это и послужило причиной аварии: кто-то из находившихся за рулем не справился с управлением.

Удар, очевидно, вышел несильным: оба автомобиля получили небольшие царапины и вмятины, а водители, судя по всему, отделались легким испугом и парой синяков. В деталях случившегося разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU