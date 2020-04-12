12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга

12 Апр 2020 2020-04-12T19:46:37+03:00

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У кого-то воскресное утро 12 апреля не обошлось без приключений. Около 12:04 на улице Чудновского в Невском районе Санкт-Петербурга в двухкомнатной квартире вспыхнул балкон. Огонь быстро разросся и к моменту приезда пожарной бригады охватил площадь в три квадратных метра. Об инциденте «Комсомолке» рассказали в пресс-службе местного управления МЧС.

- К ликвидации пожара привлекались три спецмашины, - уточнили в ведомстве. – И 12 человек личного состава.

Что именно случилось, и откуда на балконе вдруг взялось открытое пламя, на данный момент точно не известно. Однако все хорошо, что хорошо кончается: слаженными усилиями пожар удалось потушить в предельно сжатые сроки. Сведения о пострадавших спасателям не поступали.

Впрочем, бывает и по-другому. Так, 10 апреля мощный пожар охватил лесопарк на улице Коммуны. На то, чтобы сбить пламя, у спасателей ушло около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU