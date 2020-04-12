2020-04-12T19:46:37+03:00
Происшествия

12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга

По счастью, в пожаре никто не пострадал
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожарным удалось потушить огонь в предельно сжатые сроки.Пожарным удалось потушить огонь в предельно сжатые сроки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

У кого-то воскресное утро 12 апреля не обошлось без приключений. Около 12:04 на улице Чудновского в Невском районе Санкт-Петербурга в двухкомнатной квартире вспыхнул балкон. Огонь быстро разросся и к моменту приезда пожарной бригады охватил площадь в три квадратных метра. Об инциденте «Комсомолке» рассказали в пресс-службе местного управления МЧС.

- К ликвидации пожара привлекались три спецмашины, - уточнили в ведомстве. – И 12 человек личного состава.

Что именно случилось, и откуда на балконе вдруг взялось открытое пламя, на данный момент точно не известно. Однако все хорошо, что хорошо кончается: слаженными усилиями пожар удалось потушить в предельно сжатые сроки. Сведения о пострадавших спасателям не поступали.

Впрочем, бывает и по-другому. Так, 10 апреля мощный пожар охватил лесопарк на улице Коммуны. На то, чтобы сбить пламя, у спасателей ушло около часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь
12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти