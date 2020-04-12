Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь

12 Апр 2020 2020-04-12T20:25:13+03:00

Лучшие условия для того, чтобы провести еще один день дома

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В Санкт-Петербурге, похоже, надолго утвердилась скорее осенняя, нежели весенняя погода. По крайней мере начало рабочей недели жителей и гостей Северной столицы теплом и солнцем уж точно не порадует. По сообщения синоптиков из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, очередной день карантина, 13 апреля, принесет нам дожди и порывистый ветер.

-В ночь с воскресенья на понедельник пройдет небольшой дождь, - отмечают специалисты Центра. – Температура воздуха составит +3 - +5 градусов. Днем она поднимется до +8 - +10.

Погода будет преимущественно облачной, местами возможны умеренный дождь или небольшой дождь с мокрым снегом. Такие же условия сохранятся в Санкт-Петербурге и на следующий день, 14 апреля – с той только разницей, что дневная температура упадет до +7, а ночная местами и вовсе будет отрицательной – до -3.

ИСТОЧНИК KP.RU