В Ленобласти под встречным мусоровозом погиб водитель «Жигулей»

13 Апр 2020 2020-04-13T07:57:33+03:00

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Обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь водителя «Жигулей»-каблука, устанавливают инспектора Госавтоинспепкции из Всеволожского района Ленинградской области. Здесь, вечером воскресенья, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-ВИС и мусоровоз.

- По предварительной информации: 12 апреля, около 19:20, на третьем километре автодороги «Проба - Лепсари - Борисова Грива», водитель, управляя а/м ВАЗ, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Скания», - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестно, какой была скорость, но удар оказался очень сильным и от «Жигулей» остались лишь задние фонари. Причем в прямом смысле. Кузов каблучка сорвало, а кабину смяло под мусоровозом.

42-летний мужчина, ехавший за рулем, погиб на месте. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть. Водитель грузовика-мусоровоза серьезных травм не получил.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU