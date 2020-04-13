2020-04-13T08:11:35+03:00
Общество

Направления в детские сады Петербурга продлили до 1 июня

Из-за пандемии коронавируса родители малышей просто не могли зачислить детей в группы в 30-дневный срок
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Направления в детские сады продлили до 1 июня.Направления в детские сады продлили до 1 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга принял решение о продлении действия направлений в детские сады. Это сделано для того, чтобы родители малышей не обивали пороги детских учреждений во время коронавируса, пытаясь в 30-дневный срок устроить ребенка в садик.

- Такое решение было принято в связи с тем, что детские сады закрыты и подать документы, заключить договор на обучение невозможно. Кроме того, не все родители успели сделать ребенку необходимую медицинскую справку, - сообщает пресс-служба комитета.

Правда такая мера действует не для всех петербуржцев, получивших направления на детей с 13 февраля по 30 апреля.

В их числе как льготники, имеющие первоочередное право на зачисление в садик, так и «очередники», стоящие на учете, ждавшие места, чтобы отдать ребенка в дошкольное учреждение уже сейчас или с сентября. В том числе по переводу из одного детского сада в другой.

Таким образом все направления, выданные с 13 февраля по 30 апреля и имеющие срок действия 30 дней, автоматически продлены до 1 июня. Родителей позовут в садики позднее, когда эпидситуация в Петербурге улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хлопнувший» баллон с туристическим газом вынес окно в доме на Морской набережной
В Тихвине украли икону Божьей матери 18 века
Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге
Новые заболевшие коронавирусом в Ленинградской области 13 апреля 2020 года: Массовое заражение в хостеле для мигрантов
Новый случай заражения коронавирусом в Карелии подтвержден 13 апреля 2020 года
Еще 1,8 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Сотни машин каршеринга перегнали в Петербург из Москвы из-за запрета
Движение в тоннеле на дамбе ограничат на 11 дней
Пять машин ДПС со стрельбой ловили нарушителя на проспекте Королева
Первоклассники из многодетных семей получат по 4,5 тысячи рублей до 1 сентября
Направления в детские сады Петербурга продлили до 1 июня
В Ленобласти под встречным мусоровозом погиб водитель «Жигулей»
Еще один роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь
12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти