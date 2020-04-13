Направления в детские сады Петербурга продлили до 1 июня

13 Апр 2020 2020-04-13T08:11:35+03:00

Из-за пандемии коронавируса родители малышей просто не могли зачислить детей в группы в 30-дневный срок

Изменить размер текста: A A

Комитет по образованию Санкт-Петербурга принял решение о продлении действия направлений в детские сады. Это сделано для того, чтобы родители малышей не обивали пороги детских учреждений во время коронавируса, пытаясь в 30-дневный срок устроить ребенка в садик.

- Такое решение было принято в связи с тем, что детские сады закрыты и подать документы, заключить договор на обучение невозможно. Кроме того, не все родители успели сделать ребенку необходимую медицинскую справку, - сообщает пресс-служба комитета.

Правда такая мера действует не для всех петербуржцев, получивших направления на детей с 13 февраля по 30 апреля.

В их числе как льготники, имеющие первоочередное право на зачисление в садик, так и «очередники», стоящие на учете, ждавшие места, чтобы отдать ребенка в дошкольное учреждение уже сейчас или с сентября. В том числе по переводу из одного детского сада в другой.

Таким образом все направления, выданные с 13 февраля по 30 апреля и имеющие срок действия 30 дней, автоматически продлены до 1 июня. Родителей позовут в садики позднее, когда эпидситуация в Петербурге улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU