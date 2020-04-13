Первоклассники из многодетных семей получат по 4,5 тысячи рублей до 1 сентября
Губернатор Санкт-Петербурга внес поправку в социальный кодекс города и теперь финансовую помощь родителям первоклашек из многодетных семей будут давать до 1 сентября, а не после, что более логично.
- Целью выплаты является в том числе компенсация расходов на подготовку ребенка к новому учебному году, Закон разрешает ее получение с момента зачисления ребенка в первый класс. Это происходит за 5-6 месяцев до начала учебного года, - сообщает пресс-служба Смольного.
Другими словами, если раньше родители сначала тратили деньги, покупая все необходимое к школе, выкраивая из семейного бюджета тысячи рублей, то теперь город даст деньги уже после официального зачисления ребенка в школу. А это происходит еще весной, так как многодетные попадают в список первоочередников на места в классах.
Сама сумма финансовой помощи постоянно индексируется и в нынешнем году составляет 4 467 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU