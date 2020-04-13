Пять машин ДПС со стрельбой ловили нарушителя на проспекте Королева
Вой сирен, свист покрышек и пистолетные выстрелы – такие звуки около часа ночи 13 апреля могли слышать жители Приморского района, под чьими окнами ловили нарушителя. О красочной погоне горожане рассказали в соцсетях.
- Только что со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева, - сообщает один из пользователей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В подтверждение своих слов петербуржец снял несколько фото из окна, на которых видно, как пять машин дорожно-патрульной службы зажали в дорожном кармане белую иномарку. При этом машина нарушителя стоит почти поперек. Возможно водитель надеялся развернуться или проехать между припаркованными машинами, чтобы ускользнуть, но не смог.
Официальной информации о произошедшем из ГИБДД пока не поступало, «Комсомольская правда» направила запрос в полицию на получение сведений.
ИСТОЧНИК KP.RU