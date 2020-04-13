2020-04-13T08:49:10+03:00
Происшествия

Пять машин ДПС со стрельбой ловили нарушителя на проспекте Королева

Погоня, как из кино, развернулась под окнами жителей Приморского района в ночь на понедельник
Петр КИБЕР
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В кармане на проспекте Королева полиция зажала нарушителя. Фото: vk.com/spb_today / Даниил ИвановВ кармане на проспекте Королева полиция зажала нарушителя. Фото: vk.com/spb_today / Даниил Иванов
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Вой сирен, свист покрышек и пистолетные выстрелы – такие звуки около часа ночи 13 апреля могли слышать жители Приморского района, под чьими окнами ловили нарушителя. О красочной погоне горожане рассказали в соцсетях.

- Только что со стрельбой задержали автомобиль на проспекте Королева, - сообщает один из пользователей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В подтверждение своих слов петербуржец снял несколько фото из окна, на которых видно, как пять машин дорожно-патрульной службы зажали в дорожном кармане белую иномарку. При этом машина нарушителя стоит почти поперек. Возможно водитель надеялся развернуться или проехать между припаркованными машинами, чтобы ускользнуть, но не смог.

Официальной информации о произошедшем из ГИБДД пока не поступало, «Комсомольская правда» направила запрос в полицию на получение сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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