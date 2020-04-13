Движение в тоннеле на дамбе ограничат на 11 дней

13 Апр 2020 2020-04-13T09:22:30+03:00

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Пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, или попросту дамбы, информирует водителей об ограничениях движения в тоннеле. Начиная с 13 апреля и на 11 дней, будут частично перекрывать проезд в обоих направлениях.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле судопропускного сооружения С-1 вводятся временные ограничения движения транспорта по полосам. Транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо): с 13.04.2020 по 17.04.2020. Транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо): с 20.04.2020 по 24.04.2020, - говорится в сообщении.

При этом не некоторое время проезд могут перекрывать полностью. Это необходимо, чтобы завезти в тоннель или вывезти из него строительную и ремонтную технику. По регламенту на это дается 7-10 минут.

Учитывая, что в связи с режимом самоизоляции транспортные потоки в Петербурге резко снизились, то особых пробок в тоннеле КАД у Кронштатда быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU