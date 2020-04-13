Еще 1,8 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

13 Апр 2020 2020-04-13T10:25:40+03:00

Еще 1,8 человек проверились на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Санкт-Петербург продолжает бороться с распространением коронавируса. За сутки, 12 апреля, в городе были обследованы 1 821 человек на инфекцию. Результаты анализов станут известны спустя несколько дней. Тем временем, в Северной столице уже зафиксировано 557 случаев заболевания.

- На утро понедельника, 13 апреля, на карантине в Санкт-Петербурге находится 5 605 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 3128 - на самоизоляции, 2436 – после контакта с зараженным, - сообщили в администрации города.

Также за сутки службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 406 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 76 человек. В городскую службу скорой помощи направлено 111 обращений, в полицию - 108. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, что с Ленобласти на данный момент заразились 139 человек. Трое из них уже выздоровели. Смертельных случаев в Ленобласти до сих пор не отмечается.

ИСТОЧНИК KP.RU