Новый случай заражения коронавирусом в Карелии подтвержден 13 апреля 2020 года

13 Апр 2020 2020-04-13T10:49:55+03:00

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В Республике Карелия на утро понедельника, 13 апреля 2020 года, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до четырех человек – еще один больной за сутки. Еще два человека с признаками заболевания ожидают результатов тестов, еще по двум анализы показали отрицательный результат.

- За все время с начала пандемии в Карелии обследованы 5 087 человек, плюс 96 тестов за день. Снижение количества тестов за сутки связано с выходными днями, однако, в нынешней ситуации сокращать объем исследований недопустимо, поручил минздраву организовать работу лабораторий так, чтобы тесты проводились ежедневно в необходимом объеме, - рассказал губернатор Республики Артур Парфенчиков.

При этом количество людей, которые находятся на самокаратине на данный момент – 2 443 человек, за сутки их число сократилось на 524 человека. 16 человек находятся в местах обсервации. 66 человек с 1 апреля находятся с внебольничной пневмонией. Их них 16 умерли. Всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU