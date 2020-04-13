2020-04-13T10:49:55+03:00
Происшествия

Новый случай заражения коронавирусом в Карелии подтвержден 13 апреля 2020 года

Число жителей соблюдающих самоизоляцию сократилось
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 1 случай заражения коронавирусом зафиксирован в КарелииЕще 1 случай заражения коронавирусом зафиксирован в КарелииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Республике Карелия на утро понедельника, 13 апреля 2020 года, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до четырех человек – еще один больной за сутки. Еще два человека с признаками заболевания ожидают результатов тестов, еще по двум анализы показали отрицательный результат.

- За все время с начала пандемии в Карелии обследованы 5 087 человек, плюс 96 тестов за день. Снижение количества тестов за сутки связано с выходными днями, однако, в нынешней ситуации сокращать объем исследований недопустимо, поручил минздраву организовать работу лабораторий так, чтобы тесты проводились ежедневно в необходимом объеме, - рассказал губернатор Республики Артур Парфенчиков.

При этом количество людей, которые находятся на самокаратине на данный момент – 2 443 человек, за сутки их число сократилось на 524 человека. 16 человек находятся в местах обсервации. 66 человек с 1 апреля находятся с внебольничной пневмонией. Их них 16 умерли. Всем больным пневмонией производится неоднократно анализ на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хлопнувший» баллон с туристическим газом вынес окно в доме на Морской набережной
В Тихвине украли икону Божьей матери 18 века
Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге
Новые заболевшие коронавирусом в Ленинградской области 13 апреля 2020 года: Массовое заражение в хостеле для мигрантов
Новый случай заражения коронавирусом в Карелии подтвержден 13 апреля 2020 года
Еще 1,8 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Сотни машин каршеринга перегнали в Петербург из Москвы из-за запрета
Движение в тоннеле на дамбе ограничат на 11 дней
Пять машин ДПС со стрельбой ловили нарушителя на проспекте Королева
Первоклассники из многодетных семей получат по 4,5 тысячи рублей до 1 сентября
Направления в детские сады Петербурга продлили до 1 июня
В Ленобласти под встречным мусоровозом погиб водитель «Жигулей»
Еще один роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 13 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и дождь
12 спасателей тушили загоревшийся балкон в Невском районе Санкт-Петербурга
12 человек с подозрением на коронавирус выявили в клинике имени Пирогова при Санкт-Петербургском госуниверситете
Лахта Центр превратили в стартующую космическую ракету в честь Дня космонавтики
Две легковушки столкнулись на абсолютно пустом перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Жители Ленобласти с начала апреля 785 раз нарушили запрет на прогулки по лесам
Пьяный мужчина угрожал жене боевой осколочной гранатой в Ленобласти
«Подарок ко дню космонавтики»: редкой красоты гало заметили в небе над Санкт-Петербургом
МЧС предупреждает о шквальном ветре и гололедице в Ленобласти
«У малыша большая кровопотеря»: Месячного тюлененка, истерзанного птицами и собаками, спасли в Ленобласти