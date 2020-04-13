Новые заболевшие коронавирусом в Ленинградской области 13 апреля 2020 года: Массовое заражение в хостеле для мигрантов

13 Апр 2020 2020-04-13T11:08:19+03:00

За сутки в Ленобласти зафиксировано еще 16 случаев инфицирования коронавирусом

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За сутки в Ленинградской области количество зараженных увеличилось еще на 16 человек. В общей сложности с начала пандемии на утро 13 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще 155 случаев заболевания коронавирусом. При этом множество тестов, сделанных жителям общежития для мигрантов подтвердились.

- Из 16 новых зафиксированных случаев заражения коронавирусом - 10 в хостеле мигрантов во Всеволожском районе, - сообщили в администрации Ленинградской области.

Ранее был обнаружен нелегальный хостел, в котором жили 154 мигранта, у 14 из них были признаки ОРВИ. Сейчас общежитие закрыто на карантин.

Новые заражения были зафиксированы в: Новосегиревке, Всеволожского района, Волхове, Выборге, Гатчине и Новополье, Ломоносовского района.

Всего с начала пандемии пять человек выздоровели. Смертельных случаев зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU