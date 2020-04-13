Еще 4 человека выздоровели от коронавируса в Санкт-Петербурге

13 Апр 2020 2020-04-13T11:19:44+03:00

За сутки в Петербурге от коронавируса вылечились 4 человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки в городе заболел 121 человек

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За сутки в России зафиксировано 2 558 случаев заражения коронавирусом, 179 человек выздоровело. Из них в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года зарегистрировано 121 случай заражения и 4 случая выздоровления.

- В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели 4 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице победили коронавирус уже 78 человек из 678 случаев заражения, - сообщили в комитете здравоохранения города.

Также за все время эпидемии в городе на Неве было зафиксировано четыре смерти от новой инфекции.

За последние сутки еще 1 821 человек прошли анализ на инфекцию. На 14 дневном карантине находится 5 605 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 3128 - на самоизоляции, 2436 - изолированные после контакта с зараженными.

В Ленобласти также увеличилось количество зараженных. Ранее стало известно, что в хостеле для мигрантов заболели 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU