2020-04-13T11:29:54+03:00
Происшествия

В Тихвине украли икону Божьей матери 18 века

Реликвию похитили из частного дома
Петр КИБЕР
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В Ленобласти из частного дома украли икону Божьей матери.В Ленобласти из частного дома украли икону Божьей матери.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Тихвинского района Ленинградской области ищут неизвестных, которые украли из частного дома в деревне под Тихвином икону Божьей матери 18 века. О краже заявил сам владелец, который даже поначалу не смог оценить стоимость реликвии.

- 12 апреля в дежурную часть обратился мужчина 1970 года рождения, который сообщил, что из его дома в деревне Саньково украдена старинная икона, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам хозяин постоянно живет в другом месте и в старый дом не заглядывал очень давно – с октября прошлого года, поэтому сказать, когда именно все произошло, он не может. По словам потерпевшего, злоумышленники просто разбили окно и влезли внутрь, но улов оказался не слишком богатым.

Самым ценным и оказалась икона. Назвать ее стоимость владелец не смог, однако позднее назвал сумму в пять тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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