«Хлопнувший» баллон с туристическим газом вынес окно в доме на Морской набережной

13 Апр 2020 2020-04-13T11:51:47+03:00

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Не самым добрым и спокойным выдалось утро у жильцов многоэтажки на Морской набережной. Здесь, в одной из квартир хлопнул баллончик с газом для туристической плитки. И хоть его объем был недостаточным для масштабных разрушений, окно все же выбило.

- В 11:04 в дежурную часть поступило сообщение о ЧП по адресу: С-Пб, Василеостровский р-н, Морская набережная, д.15. Приехавшие на вызов спасатели установили, что произошла разгерметизация туристического газового баллона (для горелки) объемом 300 мл, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Про счастью, от «хлопка» баллончика – размером чуть больше обычного дезодоранта – пострадала только рама окна, которую покорежило взрывной волной.

Люди, находившиеся в квартире, отделались испугом. Всего на вызов выезжали две машины МЧС и семь человек личного состава. Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели, которые устанавливают причины, по который баллончик мог разгерметизироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU