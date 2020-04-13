Дороги Ленобласти подготовили к апрельскому снегопаду

13 Апр 2020 2020-04-13T12:03:34+03:00

В Ленинградской области проходит ремонт дорог и подготовка к снегопаду Фото: Олег ЗОЛОТО

На двух тысячах метров трасс уложили новый асфальт и заделали дыры

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Дорожники Ленинградской области готовятся к снегопаду, который продлится в регионе до середины недели. А также проводят активные работы по ремонту дорог и укладке нового асфальта. Об этом администрация рассказала в понедельник, 13 апреля.

- За выходные дни дорожные службы Ленобласти уложили на региональных трассах две тысячи квадратных метров нового асфальта, - отметили в регионе. - Большего всего быстрого ремонта деформаций дорожного плотна проведено в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. В общей сложности там сделано свыше тысячи квадратных метров.

Работы также велись Волховском, Волосовском, Кингисеппском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Устойчивая плюсовая температура воздуха позволила дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, благодаря которому ремонтные работы ведутся практически без ограничения движения транспорта.

Также до четверга в области ожидается мокрый снег. Для безопасности движения в этот период для обработки дорог будут использоваться солевые растворы.

ИСТОЧНИК KP.RU