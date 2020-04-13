Дороги Ленобласти подготовили к апрельскому снегопаду
Дорожники Ленинградской области готовятся к снегопаду, который продлится в регионе до середины недели. А также проводят активные работы по ремонту дорог и укладке нового асфальта. Об этом администрация рассказала в понедельник, 13 апреля.
- За выходные дни дорожные службы Ленобласти уложили на региональных трассах две тысячи квадратных метров нового асфальта, - отметили в регионе. - Большего всего быстрого ремонта деформаций дорожного плотна проведено в Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах. В общей сложности там сделано свыше тысячи квадратных метров.
Работы также велись Волховском, Волосовском, Кингисеппском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Устойчивая плюсовая температура воздуха позволила дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, благодаря которому ремонтные работы ведутся практически без ограничения движения транспорта.
Также до четверга в области ожидается мокрый снег. Для безопасности движения в этот период для обработки дорог будут использоваться солевые растворы.
ИСТОЧНИК KP.RU