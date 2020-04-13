Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года: Много людей выходит на улицу

13 Апр 2020 2020-04-13T12:24:31+03:00

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Жители Северной столицы действительно массово сидели дома только в первую нерабочую неделю. Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 13 апреля 2020 года резко вырос. Все больше людей стали выходить из дома, несмотря на то, что количество зараженных коронавирусом каждый день увеличивается.

- На прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,0 балла. Это на 2,1 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,4 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу, - говорится в исследованиях «Яндекса».

При этом в рейтинге городов-миллионеров по итогам недели петербуржцы заняли девятое место. Лучше соблюдают режим в Перми, Краснодаре, Омске, Москве и Нижнем Новгороде.

На 10 утра 13 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составлял 2,8 баллов – значит на улице много людей. Напомним, в городе с начала эпидемии зафиксировано 678 заражений, 78 выздоровлений и 4 смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU