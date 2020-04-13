Рекордно низкое давление зафиксировано в Санкт-Петербурге 13 апреля 2020 года

13 Апр 2020 2020-04-13T12:54:47+03:00

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Метеозависимым жителям Санкт-Петербурга сегодня не позавидуешь. В понедельник, 13 апреля, погода в городе собирается установить рекорд: ожидается, что барометр покажет отметку давления ниже, чем это было 55 лет назад. Если это произойдет, то рекордное давление нас ожидает уже второй раз за неделю.

- Сегодня рекорд для 13 апреля: самое низкое давление за 55 лет. Ожидается, что барометр покажет 741 миллиметров ртутного столба, - говорится в сообщении сервиса «Яндекс».

Также рекорд за 55 лет был установлен и в воскресенье, 12 апреля, в день космонавтики. Барометр тоже показал 759 миллиметров ртутного столба.

Сегодня в Петербурге пасмурная погода, температура воздуха плюс 8 градусов, однако ощущается всего как 3 градуса тепла. Влажность воздуха – 62 процента. Ветер слабый – 4 метра в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU