2020-04-13T13:00:35+03:00
Общество

В Петербурге льготники получат бесплатные проездные на общественный транспорт

Но не все, а лишь три категории и до 30 апреля
Петр КИБЕР
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В Петербурге донорам и ветеранам боевых действий дадут бесплатные проездные.В Петербурге донорам и ветеранам боевых действий дадут бесплатные проездные.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургские льготники смогут до конца апреля ездить в городском общественном транспорте совершенно бесплатно. Правда, не все, а лишь три категории. Им выдадут специальный проездной, который будет действовать до окончания ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

- С 13 апреля жители Санкт-Петербурга, которые получают ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета (категория: «Ветеран боевых действий»), либо награждены знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», могут получить безденежный проездной билет на все виды городского общественного транспорта, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Чтобы оформить проездной, людям, с фамилией от «А» до «К», надо обратиться в отдел по работе с пассажирами метрополитена по адресу: улица Одоевского, дом 29 (станция метро «Приморская»). С 08:30 до 19:30, без обеда по рабочим дням. Телефоны для справок: 610-06-94, 350-11-29.

Им также придется купить за 60 рублей карту «Подорожник» для записи на нее проездного.

А вот горожанам, у которых фамилия начинается на букву от «Л» до «Я», надо ехать в офис продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу: улица Рубинштейна, дом 32. Режим работы: с 8:30 до 19:30 (перерыв 12:30 – 13:20), без выходных. Телефон для справок: 575-65-38.

Им покупать «Подорожник» не придется.

Напомним, что на время действия режима самоизоляции в Петербурге были отменены все льготные проездные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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