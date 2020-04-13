Музей космонавтики в Петербурге стал одним из лучших космических музеев в стране
Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, который располагается в Петропавловской крепости, вошел в десятку лучших космических музеев России. Рейтинг подготовлен порталом «ТурСтат» по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.
Петербургская космическая выставка заняла почетное седьмое место. На ней представлены ракеты, двигатели, макеты спутников и даже техника, побывавшая в космосе. Северная столица пропустила вперед музеи Москвы, Калуги, Самары, Московской области и Ярославля. Также в рейтинг попали Тематические экспозиции в Смоленской области, Кирова и Ростова-на-Дону.
Из-за пандемии коронавируса Музей космонавтики и ракетной техники до конца апреля закрыт для посетителей. Как отметили «Комсомолке» его представители, видеоэкскурсий по космической выставке пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU