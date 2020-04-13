Музей космонавтики в Петербурге стал одним из лучших космических музеев в стране

13 Апр 2020 2020-04-13T13:22:33+03:00

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Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, который располагается в Петропавловской крепости, вошел в десятку лучших космических музеев России. Рейтинг подготовлен порталом «ТурСтат» по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.

Петербургская космическая выставка заняла почетное седьмое место. На ней представлены ракеты, двигатели, макеты спутников и даже техника, побывавшая в космосе. Северная столица пропустила вперед музеи Москвы, Калуги, Самары, Московской области и Ярославля. Также в рейтинг попали Тематические экспозиции в Смоленской области, Кирова и Ростова-на-Дону.

Из-за пандемии коронавируса Музей космонавтики и ракетной техники до конца апреля закрыт для посетителей. Как отметили «Комсомолке» его представители, видеоэкскурсий по космической выставке пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU