Жителям Карелии с признаками ОРВИ запретили посещать поликлиники
В Республике Карелия с понедельника, 13 апреля 2020 года, введены новые правила посещения поликлиник. Жителям, имеющим симптомы ОРВИ, запрещено ходить в медицинские учреждения. Так как у больных гриппом или простудой схожие симптомы с коронавирусом, пациентам надо обращаться по телефону и вызывать врача н дом. Об этом сообщила администрация региона.
- Количество ежедневных исследований на коронавирус мы увеличили в несколько раз. Если в конце марта в сутки их делали не больше сотни, то сейчас - в несколько раз больше. Такие исследования в Петрозаводске проводят уже в трех лабораториях, кроме того, во вторник поступила крупная партия материалов для тестирования, - рассказал губернатор Карелии Артур Парфенчиков.
В первую очередь обследования проходят те, кто вернулся из-за рубежа и жители, контактировавшие с зараженными людьми, а также больные пневмонией.
Губернатор отметил, что если результат теста положительный, это еще не значит, что человек инфицирован. Исследование должно быть подтверждено в специализированной московской лаборатории. Но первый положительный результат позволяет быстро начать работу по выявлению контактов пациента, изоляции этого круга лиц и, соответственно, предотвратить возможность дальнейшего распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»