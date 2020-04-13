Жителям Карелии с признаками ОРВИ запретили посещать поликлиники

13 Апр 2020 2020-04-13T13:34:47+03:00

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В Республике Карелия с понедельника, 13 апреля 2020 года, введены новые правила посещения поликлиник. Жителям, имеющим симптомы ОРВИ, запрещено ходить в медицинские учреждения. Так как у больных гриппом или простудой схожие симптомы с коронавирусом, пациентам надо обращаться по телефону и вызывать врача н дом. Об этом сообщила администрация региона.

- Количество ежедневных исследований на коронавирус мы увеличили в несколько раз. Если в конце марта в сутки их делали не больше сотни, то сейчас - в несколько раз больше. Такие исследования в Петрозаводске проводят уже в трех лабораториях, кроме того, во вторник поступила крупная партия материалов для тестирования, - рассказал губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

В первую очередь обследования проходят те, кто вернулся из-за рубежа и жители, контактировавшие с зараженными людьми, а также больные пневмонией.

Губернатор отметил, что если результат теста положительный, это еще не значит, что человек инфицирован. Исследование должно быть подтверждено в специализированной московской лаборатории. Но первый положительный результат позволяет быстро начать работу по выявлению контактов пациента, изоляции этого круга лиц и, соответственно, предотвратить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU