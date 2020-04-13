2020-04-13T14:13:49+03:00
Общество

Из-за прихожан в храмах в Ленобласти ждут вспышки коронавируса

Особые опасения вызывает ситуация в Рощино
Петр КИБЕР
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В Ленобласти готовятся запретить посещение церквей и храмов из-за коронавируса.В Ленобласти готовятся запретить посещение церквей и храмов из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Власти Ленинградской области опасаются резкого роста заболеваемости коронавирусом. Вспышку ждут в поселке Рощино, где уже есть заболевшие. А причиной стали воскресные службы в церквях, на которые пришли многочисленные прихожане.

- Роспотребнадзор по Ленинградской области не исключает возможности связи вспышки заболевания коронавирусом в поселке Рощино Выборгского района с посещением храма и участием жителей в службах, - сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом стоит отметить, что запрета на посещение религиозных объектов, как в Петербурге, в Ленобласти не было. Но, судя по всему, лишь пока.

- Сейчас это рекомендация, но мы к вечеру ждем новый документ с более жесткими ограничениями, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе правительства.

Напомним, что накануне Вербного воскресенья и пасхальной недели в Петербурге и Ленобласти закрыли для посещения кладбища, но многих верующих это не остановило. Не остановил их и призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призвавшего молиться дома.

В частности Метрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил: «Святейший патриарх призвал молиться дома, но храмы открыты, поэтому смотрите сами».

Однако уже сегодня петербургская митрополия заявила о закрытии храмов с 14 по 19 апреля. При этом в Рощино правила устанавливает своя, Выборгская епархия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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