2020-04-13T14:44:53+03:00
Общество

В Петербурге усилят очистку сточных вод, вызывающих цветение Балтийского моря

В городе реконструируют Северную станцию аэрации
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге усилят очистку сточных водВ Санкт-Петербурге усилят очистку сточных водФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге начался второй этап реконструкции Северной станции аэрации, которая входит в тройку крупнейших очистных сооружений города. Это позволит лучше проводить очистку от биогенов, вызывающих цветение Балтийского моря.

- В процессе реконструкции будет проведен капитальный ремонт и модернизация пяти аэротенков с внедрением современного и эффективного технологического решения. Именно в аэротенках проходит основной этап очистки стоков – биологический, - рассказала в «Водоканале».

При реконструкции аэротенки будут оснащены современным оборудованием и приборами контроля, что позволит сделать процесс очистки более гибким и еще эффективнее удалять из сточной воды биогенные элементы, такие как азот и фосфор.

В ходе капитального ремонта блок аэротенка пройдет очистку от коррозии пескоструями и восстановление железо бетонных конструкций путем нанесения на стены сооружения слоя бетона под высоким давлением. Важно, что второй этап реконструкции позволит увеличить мощность очистных сооружений с 800 тысяч до 1 миллиона кубических метров сточных вод в стуки, что даст возможность дальше развиваться северным территориям Санкт-Петербурга и присоединяться объектам Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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