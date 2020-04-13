Задержанный с погоней водитель на Королева оказался в федеральном розыске
Стало известно, кого же ловил патруль из пяти машин ДПС ночью 13 апреля на севере Санкт-Петербурга. Как оказалось, мужчина, который пытался скрыться от правоохранителей, уже почти год находится в федеральном розыске по подозрению в ограблении.
- Около 1:30 ночи у дома 68 на проспекте Королева сотрудники ДПС Приморского района предприняли попытку остановить «Тойота Королла», однако водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке и предпринял попытку скрыться, - сообщили в главном управлении МВД.
Погоня закончилась, когда водитель иномарки устроил ДТП у дома 41 на Шуваловском проспекте.
За рулем оказался 35-летений местный житель. При проверке по базе данных было установлено, что мужчина числится в федеральном розыске с мая 2019 года по подозрению в грабеже в Калининском районе с избранной мерой пресечения в виде ареста.
В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административном нарушении, а затем он передан инициатору розыска для дальнейших процессуальных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU