Задержанный с погоней водитель на Королева оказался в федеральном розыске

13 Апр 2020 2020-04-13T15:04:26+03:00

Мужчина с мая 2019 года скрывается от ареста по подозрению в грабеже

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Стало известно, кого же ловил патруль из пяти машин ДПС ночью 13 апреля на севере Санкт-Петербурга. Как оказалось, мужчина, который пытался скрыться от правоохранителей, уже почти год находится в федеральном розыске по подозрению в ограблении.

- Около 1:30 ночи у дома 68 на проспекте Королева сотрудники ДПС Приморского района предприняли попытку остановить «Тойота Королла», однако водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке и предпринял попытку скрыться, - сообщили в главном управлении МВД.

Погоня закончилась, когда водитель иномарки устроил ДТП у дома 41 на Шуваловском проспекте.

За рулем оказался 35-летений местный житель. При проверке по базе данных было установлено, что мужчина числится в федеральном розыске с мая 2019 года по подозрению в грабеже в Калининском районе с избранной мерой пресечения в виде ареста.

В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административном нарушении, а затем он передан инициатору розыска для дальнейших процессуальных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU