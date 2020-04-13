2020-04-13T15:38:34+03:00
Происшествия

Замдиректора колледжа приписала себе зарплаты на 85 миллионов рублей

Шесть лет женщина оформляла выплаты несуществующим работникам
Петр КИБЕР
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Замдиректора колледжа будут судить за расхищение 85 миллионов рублей.Замдиректора колледжа будут судить за расхищение 85 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Заместитель директора одного из петербургских колледжей пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что за шесть лет женщина выписывала зарплату несуществующим работникам, а деньги клада в карман. И судя по тому, что украдено было 85 миллионов, карман оказался очень большим.

- Обвиняемая, являясь заместителем директора по финансово-хозяйственным вопросам, а также выполняя по совместительству функции бухгалтера, с целью хищения денежных средств, составляла табели учета рабочего времени с включением в них заведомо ложных сведений о, якобы работе ряда лиц, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Кроме наличия фиктивных работников, 46-летняя женщина также необоснованно завышала зарплаты. Таким нехитрым способом она, с 2013 по 2019-й годы смогла похитить 85 миллионов рублей.

Судьба украденных денег неизвестна. А вот дело о крупном мошенничестве дошло до суда. Если даму признаю виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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