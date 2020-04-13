Более 40 миллионов рублей потратят на закупку аппаратов ИВЛ в Ленобласти

13 Апр 2020 2020-04-13T15:58:13+03:00

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В Ленинградской области в ближайшее время будет выделен 41 миллион рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Об этом 13 апреля заявил Илья Нюнин, первый зампредседателя комитета финансов региона. По его словам резервный фонд правительства, а также резервный фонд на случай каких-либо чрезвычайных ситуаций способны закрыть текущие срочные вопросы перераспределения средств.

- Также будет выделен 21 миллион рублей на средства индивидуальной защиты, - сообщили в администрации Ленобласти.

Отмечается, что при этом отрасль здравоохранения в настоящее время не испытывает дефицита финансовых средств - ни на оборудование, ни на средства индивидуальной защиты.

Кроме того, многие благотворители помогают медицинским учреждениям во время разгорающейся эпидемии коронавируса. Так, за прошедшую неделю больше 150 тысяч масок и респираторов направили в медучреждения, которые работают с пациентами с Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU