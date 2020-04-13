Вводить режим ЧС в Ленобласти пока не планируют

13 Апр 2020 2020-04-13T16:04:01+03:00

Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом

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Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин пригрозил жителям Соснового Бора и других не слишком дисциплинированных городов региона, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) может быть введен в любой момент.

- В Ленинградской области пока не планируется введение ЧС, но ситуация меняется. В Сосновом Бору тоже не введен. Но я не исключаю режима ЧС на отдельных территориях, в случае, если ситуация с распространением короновирусной инфекции будет серьезно меняться, приводит слова чиновника пресс-служба правительства региона.

Другими словами, закручивать гайки власти пока не хотят, но готовы это сделать. Об этом было заявлено еще неделю назад, тогда введение режима ЧС называли пробной мерой. И главным кандидатом был Сосновый Бор.

Мало того, что город атомщиков – полузакрытый и имеет статус стратегического, так там было выявлено заражение у работника ЛАЭС. Горожан после этого призвали сидеть дома, но проведенные в выходные рейды показали, что люди все равно гуляют.

13 апреля индекс самоизоляции в Сосновом Бору был одним из самых низких по области.

ИСТОЧНИК KP.RU