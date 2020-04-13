Скейт-парк построят под Коломяжским путепроводом в Санкт-Петербурге

13 Апр 2020 2020-04-13T16:10:53+03:00

Площадка будет доступна для желающих в любое время года из-за «крыши» из моста

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На сайте госзакупок конкурс на строительство памп-трека и скейт-площадки под Коломяжским путепроводом на севере Санкт-Петербурга. Мост соединяет проспект Энгельса и Вербную улицу, проходя над железной дорогой. Планируется, что под ним появится большая площадка для занятий уличным спортом на колесах. Парк будет построен благодаря инициативе горожан в рамках проекта «Твой бюджет – 2018».

- Существующие в городе площадки не соответствуют стандартам, находятся в плохом состоянии или в таких местах, куда сложно добраться. Однако под мостом можно сделать открытую, безопасную вело-роллерную кольцевую трассу "памп-трек" для катания и тренировок на любых велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах и современный уличный скейт-парк для тренировок любителей и профессионалов, - сообщили в Смольном.

Территория под Коломяжским путепроводом идеально подходит для такой площадки: она находится в транспортной доступности, но при этом в отдалении от жилых домов, так что спортсмены не будут никому мешать. Площадка может стать внесезонной, потому что путепровод станет своеобразной "крышей" и будет укрывать спортсменов от дождя и снега.

Проект памп-трека и скейт-парка был готов уже в декабре 2019 года. Сейчас до 17 апреля принимаются заявки на участие в аукционе. Начальная цена закупки более 29,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU