В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены

13 Апр 2020 2020-04-13T16:18:33+03:00

Бывший муж оставил подарок на капоте машины экс-супруги. Фото: Управление вневедомственной охраны Росгвардии по СПб и ЛО

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Сотрудникам Росгвардии пришлось успокаивать семейные страсти, разгоревшиеся между бывшими супругами в Купчино. Изначально мужчина приехал домой к бывшей жене поговорить, но что-то пошло не так, и в итоге кинул гирю на капот ее машины.

- В дежурную часть позвонила жительница дома на Софийской улице, которая сообщила, что агрессивный мужчина пытается проникнуть в соседнюю квартиру, - сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии.

На место срочно выехал наряд, который действительно нашел у квартиры мужчину, уже сломавшего ручку входной двери, за которой живет его бывшая супруга.

Силой убеждения жителя Купчино удалось увести вниз, где оказалось, что и здесь он оставил следы «любви» к жене. На капот ее машины он поставил 16-килограммовую чугунную гирю.

Металл иномарки не был рассчитан на такое и прогнулся. Сума общего ущерба выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU