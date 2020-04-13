Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний

13 Апр 2020 2020-04-13T16:36:22+03:00

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Медики «Центра крови Ленинградской области» из Тосно бьют тревогу: из-за коронавируса запасы донорской крови снизились до критических. Самих доноров стало меньше, а число пациентов, которым требуются переливания, наоборот растет.

- Если все засядут дома из-за карантина, то что делать пациентам, которые нуждаются в переливаниях? Будут отменяться операции, исчезнет возможность проводить химиотерапию. Именно поэтому мы очень нуждаемся в донорах. Сейчас даже больше, чем обычно, - говорится в обращении на сайте Центра. - Дорогие доноры, пожалуйста, приходите! Нам очень не хочется об этом говорить, но еще чуть-чуть, и положение станет угрожающим.

Для тех, кто желает сдать кровь, есть несколько ограничений. Во-первых не должно быть температуры и признаков ОРВИ: кашля, чихания и т.д. Во-вторых: человек, приехавший из заграничной поездки, обязан пройти двухнедельную самоизоляцию и лишь потом становиться донором.

При этом врачи заверяют, что с кровью коронавирус не передается, так что сдавать ее могут все внешне здоровые люди. Сами донорские кабинеты уже переделали так, чтобы люди контактировали как можно меньше.

Если вы готовы стать донором, подробную информацию можно узнать на сайте «ЦКЛО».

Врачи Ленобласти призывают доноров сдавать кровь.Видео: vk.com/donorkrowi / "Центр крови Ленинградской области"

ИСТОЧНИК KP.RU